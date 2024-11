Belahyane Milan, duello rusticano con una big della Serie A! Gennaio caldo, il Diavolo ci crede

Belahyane Milan, si accende il duello tra i rossoneri e l’Inter per il prossimo mercato di gennaio: il Diavolo ci crede

Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan in vista di gennaio si starebbe profilando un clamoroso derby.

Il Diavolo starebbe pensando al marocchino classe 2004 per sostituire l’incognita Ismael Bennacer, che a gennaio dovrebbe tornare dal grave infortunio al polpaccio subito nel corso della primissima sosta per le Nazionali di questa stagione. Considerate le ottime prestazioni che il centrocampista scaligero ha fino a questo momento offerto in Serie A, il Milan non sarebbe l’unica squadra interessata a Belahyane. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, a gennaio sarà derby con l’Inter per il marocchino.