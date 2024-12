Belahyane Milan, occhio alla concorrenza dell’Inter: si infiamma di derby sul mercato

Belahyane Milan, i rossoneri non mollano il centrocampista: come stanno le cose. Le ultimissime sul calciomercato rossonero

Il calciomercato Milan ha messo nel mirino Belahyane dell’Hellas Verona. Di seguito le ultimissime riportate da Ceccaroni nel suo editoriale per TMW.

BELAHYANE MILAN – «Non solo Frendrup, anche Belahyane resta nel minimo. Sul giovane talento del Verona ha messo gli occhi anche l’Inter, un discorso più proiettato verso il futuro. Se non ci saranno sviluppi a gennaio, per i nerazzurri potrebbe diventare un’opportunità molto interessante in vista della prossima stagione. Il vice Calhanoglu è un argomento che tiene sempre banco in casa nerazzurra e Belahyane è un giocatore monitorato».