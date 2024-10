Bayer Leverkusen Milan, l’ANEDDOTO di Tah: «Mia moglie è ITALIANA e tutta la sua famiglia TIFA…». Le parole del centrale difensivo tedesco

Questa sera la sfida Bayer Leverkusen – Milan. Appuntamento alle ore 21.00 alla Bay Arena. Intanto, hanno parlato i protagonisti del match, tra cui il centrale tedesco Tah che ha raccontato ai microfoni di Sky Sport un simpatico aneddoto che riguarda la sua famiglia.

PAROLE – «Ho un legame speciale con l’Italia, mia moglie è italiana e tutta la sua famiglia è tifosa del Milan. Sarà una sorta di derby familiare, quindi sarà molto interessante per me, sono felice perché è la prima volta che giocherò contro il Milan. Non vedo l’ora, sono concentrato per questa partita».