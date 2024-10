Bayer Leverkusen Milan, partita da INSUFFICIENZA! Prova la giocata ma SENZA far male

Secondo i quotidiani oggi in edicola, è insufficiente la prestazione di Rafa Leao. Pochi guizzi per l’attaccante del Milan nella sfida persa ieri sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Partita difficile per il portoghese che non trova mai lo spazio per partire in campo aperto. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «Lavora in fase di non possesso, ma in avanti si vede poco. Più vivo nella ripresa quando prova spesso la giocata senza far male».