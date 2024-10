Bayer Leverkusen Milan, Fonseca ha RAGIONE. I NUMERI non mentono: è stato il MIGLIOR Milan di stagione. Ma… Il retroscena

Il Milan visto contro il Bayer Leverkusen è stato il migliore della stagione come ha sottolineato Fonseca nel post partita.

I numeri dicono infatti che i rossoneri non avevano mai creato così tante occasioni. I tiri totali del Milan, alla fine del match, sono stati ben 17. Un dato che fa ben sperare per il futuro, ma che aumenta il rimpianto per i ragazzi di Fonseca che non sono stati capaci di finalizzare quanto creato. A riferirlo è Baiocchini a Sky Sport 24.