Bayer Leverkusen Milan, Costacurta SPRONA il big rossonero: «Se vuole diventare CAMPIONE deve fare questo». Le parole

Costacurta dagli studi di Sky Sport ha detto la sua su Leao prima dell’inizio di Bayer Leverkusen Milan.

COSTACURTA SU LEAO – «Boban faceva non tanti gol ma importanti. Credo sia importante fare gol nelle partite importanti, in questo deve crescere soprattutto. Non ha cominciato bene. Deve cominciare in queste partite. Se vuole diventare campione deve fare cose importanti nelle partita importanti e non solo contro squadre non all’altezza. Spero possa migliorare in questo tipo di partite».