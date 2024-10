Bayer Leverkusen Milan, Benitez STUPISCE: «I rossoneri possono SORPRENDERE, derby SVOLTA per un MOTIVO»

Bayer Leverkusen Milan, Rafa Benitez, noto allenatore, ha commentato il momento del club rossonero: le sue dichiarazioni

Rafa Benitez ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle ambizioni delle squadre italiane impegnate in Champions League.

MILAN – «Contro il Liverpool è uscito male, si è ripreso immediatamente in modo quasi insospettabile nel derby con l’Inter. Non era facile riuscirci visto il clima, invece il Milan ha reagito, ha vinto e poi lo ha rifatto il Lecce. Il carattere è una dote. Il Leverkusen? È in un gran momento che dura ormai ormai da anni, ha trionfato in Bundesliga, ora reduce dall’1-1 in casa del Bayern, è partito lanciato in Champions e gioca sul livelli di continuità che vanno applauditi».

L’INTERVISTA DI BENITEZ ALLA GAZZETTA DELLO SPORT