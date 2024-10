Bayer Leverkusen Milan, FONSECA: «Noi come l’ATALANTA? NO! Noi siamo DIVERSI». Le sue recentissime dichiarazioni

Ieri sera, direttamente dalla Germania, Paulo Fonseca ha terminato la conferenza stampa di presentazione al match Bayer Leverkusen-Milan. Di seguito un piccolo estratto.

LE PAROLE DI FONSECA – «Il Leverkusen, contro l’Atalanta, è andato tanto in difficoltà. Solo in Serie A, infatti, si gioca così tanto uomo contro uomo: anche Rice ha detto lo stesso. Noi non siamo comunque come l’Atalanta, siamo diversi. Noi, infatti, non difendiamo uomo contro uomo a tutto campo e non lo faremo di punto in bianco contro di loro».