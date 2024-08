Bartesaghi Milan, velocità e VERSATILITÀ al servizio di Fonseca: così si CANDIDA a vice Theo Hernandez

Bartesaghi Milan, velocità e VERSATILITÀ al servizio di Fonseca: così il ragazzo si CANDIDA a vice Theo Hernandez

Il pressing di diversi club italiani per il suo acquisto, poi il passaggio al Milan Futuro: Davide Bartesaghi continua a crescere alla corte di Bonera e le voci di un suo addio al Milan sono solo un ricordo. Il giornalista Andersinho Marques parla così del terzino classe 2005 spiegando come possa essere considerato a tutti gli effetti un vice Theo Hernandez anche per Fonseca.

PAROLE – «Bartesaghi, giovane talento del Milan, si sta affermando come un’opzione valida per essere il vice di Theo Hernández. Oltre alla sua buona velocità, eccellente capacità difensiva e lettura del gioco, Bartesaghi è anche molto abile nel gioco aereo, un aspetto cruciale per un difensore. La sua maturità tattica gli consente non solo di svolgere efficacemente il ruolo di esterno sinistro, ma anche di adattarsi a diverse situazioni tattiche.

Una delle sue caratteristiche distintive è la versatilità: può giocare sia come terzino sinistro che in una difesa a tre. Questa flessibilità tattica lo rende un giocatore prezioso per il Milan, capace di fornire copertura in diverse formazioni difensive, mantenendo equilibrio e solidità. La capacità di Bartesaghi di integrarsi in una difesa a tre lo rende un’opzione ideale per sostituire Theo Hernández quando necessario, offrendo allo stesso tempo diverse soluzioni tattiche per l’allenatore».