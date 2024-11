Bargiggia fa impazzire i tifosi: «Si può sognare in grande, ieri la partita della svolta!»

Bargiggia in esclusiva per la nostra redazione ha commentato la grande vittoria del Milan contro il Real Madrid di ieri sera

Paolo Bargiggia, noto esperto di calciomercato e opinionista, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla nostra redazione di commento alla vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League. Di seguito le sue parole.

La vittoria rilancia i rossoneri in Europa e non solo: quali prospettive intravede per i rossoneri nel proseguo della stagione?

BARGIGGIA – «Io penso che la stagione del Milan sia iniziata ieri per consapevolezza: credo che abbia la possibilità di recuperare sia in Italia che in Europa».