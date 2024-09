Barella: «Il Milan ci darà FILO DA TORCERE, faremo questo per VINCERE il derby». Le dichiarazioni dopo Manchester City Inter

Barella, intervenuto a Sky Sport dopo Manchester City Inter, ha lanciato un messaggio al Milan in vista del derby di domenica.

LE DICHIARAZIONI – «Il Milan ci darà filo da torcere come è normale che sia in un derby. È una partita importante per il campionato e soprattutto emotivamente. Non conta come arrivi, conta quello che metti in campo. Faremo di tutto per portarlo dalla nostra parte e vincerlo».