Balzaretti NON HA DUBBI: «Reijnders? Dopo Rodri è il migliore di tutto l’Europeo!». Poi consiglia il Milan per il calciomercato

L’ex ds dell’Udinese Balzaretti ha parlato a Euro Cronache per analizzare le ultime prestazioni del rossonero Reijnders all’Europeo.

PAROLE – «Reijnders mi è piaciuto tantissimo per tutto l’Europeo, dopo Rodri è sicuramente tra i migliori di tutta la manifestazione. Ha messo due palle in verticale con una luce diversa e sta sbocciando definitivamente adesso. È un giocatore di volume. Schouten è il partner perfetto di Reijnders a centrocampo, è super intelligente e legge il gioco lavorando molto sui tempi. Dà molto equilibrio in mezzo al campo. Per il Milan sarebbe meglio Schouten di Fofana secondo me».