Balotelli SVELA: «Ricevute TANTISSIME proposte, ecco dove vorrei GIOCARE. La NAZIONALE...»

L’ex attaccante del Milan Mario Balotelli ha parlato del suo futuro chiarendo quale destinazione preferirebbe e tornando sul capitolo Nazionale

Mario Balotelli, attualmente senza squadra, sta valutando attentamente le diverse proposte ricevute per scegliere il progetto che meglio si adatta alle sue esigenze. Nonostante abbia espresso il desiderio di rimanere in Italia, la prossima destinazione dell’ex Milan rimane ancora un mistero.

L’attaccante, che ha compiuto 34 anni lo scorso agosto, è reduce da un’esperienza in Turchia con l’Adana Demirspor, conclusasi con un’espulsione che gli ha fatto saltare le ultime due partite di campionato.

Balotelli ha rassicurato i suoi fan tramite un messaggio su Instagram, affermando di essere alla ricerca del progetto migliore per lui e di volergli bene. Non ha però fornito alcuna indicazione su quando inizierà questa nuova avventura.

LE SUE PAROLE – «Ciao ragazzi, con queste poche righe voglio rispondere a tanti di voi che mi chiedono quale sarà la mia prossima squadra. Ho ricevuto diverse proposte e sto cercando il progetto migliore per me. Mi piacerebbe davvero tanto restare in Italia questa volta. Quello che importa per me è tornare a giocare, alla Nazionale non ci penso. Vi voglio bene».