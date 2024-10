Balotelli Genoa, il calciatore ex Milan è sempre più vicino al rientro in Serie A. Le ultimissime notizie sull’attaccante italiano

Mario Balotelli, calciatore ex Milan, è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Come affermato dallo stesso presidente Zangrillo, il Genoa potrebbe chiudere la firma in tempi brevi, anche subito dopo la partita contro il Bologna. Di seguito le parole a Radio Sportiva.

PAROLE – «Potenzialmente è stato il più grande ‘9’ italiano. Al Genoa potrebbe tornare a essere il grande che è stato per una-due stagioni».