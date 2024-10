Balotelli, l’EX MILAN smentisce l’accordo con QUESTA SQUADRA! Scoppia la POLEMICA in diretta. Le ultimissime notizie

Mario Balotelli, ex giocatore del Milan, ha parlato in diretta a Vox to Box del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni.

BALOTELLI – «Pronto al ritiro? Assolutamente no! Giocare nei dilettanti? Ma che c***o state dicendo! Inter City? Ipotesi che smentisco, il giornalista che ha girato questa cosa è rin**glionito. Quest’anno mi hanno accostato a tutte le squadre, dalla Serie A ai dilettanti. Io non ho mai parlato con questa squadra di terza serie spagnola, non neanche in quale città si trova! A Palermo potrei giocare per una questione di cuore».