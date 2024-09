Ballota sul Milan: «Ha fatto un ERRORE GRAVE. Il derby è CRUCIALE per questo motivo»

L’ex portiere Marco Ballotta ha rilasciato un’intervista durante la quale ha parlato anche di Milan e derby

L’ex portiere Marco Ballotta, intervistato da dotsport.it, ha analizzato il momento dell’Inter e le ambizioni di Simone Inzaghi, soffermandosi anche sulla situazione del Milan.

Secondo Ballotta, l’Inter, forte delle due vittorie iniziali, vuole dimostrare subito la propria forza e allungare sulle inseguitrici, in particolare sul Milan, che ha avuto un avvio stentato. Inzaghi mira a sfruttare le prossime due giornate, contro Monza e Venezia, per guadagnare terreno, ma soprattutto il derby del 22 settembre rappresenta un’occasione cruciale per provare a distanziare i rossoneri di otto punti.

LE SUE PAROLE – «L’Inter, dopo le due vittorie consecutive, è pronta a riprendere il cammino con l’obiettivo di cercare di dare subito una prova di forza e provare ad allungare sulle inseguitrici. Specialmente sul Milan che invece non ha approcciato la stagione con il modo giusto con due pareggi (in casa contro il Torino e a Roma contro la Lazio) e una sconfitta al “Tardini” contro il Parma di Fabio Pecchia. L’obiettivo di Simone Inzaghi è quello di tentare un allungo già nelle prossime due giornate di campionato quando i nerazzurri sfideranno il Monza all’U-Power Stadium e i rossoneri ospiteranno il Venezia ma soprattutto quando, il 22 settembre, ci sarà il derby per provare già a distanziare il Diavolo di otto punti.»