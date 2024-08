Ballo-Touré via dal Milan, avanza il Saint-Etienne: FORMULA innovativa per chiudere l’affare. I dettagli

Ballo-Touré via dal Milan, avanza il Saint-Etienne: FORMULA innovativa per chiudere l’affare coi francesi. I dettagli

Tra gli esuberi in casa Milan da sistemare tassativamente entro il 30 agosto c’è anche Fode Ballo-Touré che, rientrato alla base dopo la stagione in prestito al Fulham, si è adoperato in queste settimane per trovare una nuova sistemazione.

Su di lui sta avanzando con decisione il Saint-Etienne: secondo Tuttosport i francesi potrebbero chiudere con i rossoneri con un’operazione che si strutturerebbe sulla sola formula di bonus con un ammontare di circa un milione di euro per il Diavolo.