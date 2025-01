Bacca commenta Juve Milan: l’ex attaccante rossonero si sbilancia senza paura!

Bacca commenta Juve Milan, semifinale di Supercoppa di questa sera: l’ex attaccante rossonero si sbilancia senza paura!

Le parole di Carlos Bacca, intervistato dalla Gazzetta, in vista di Juve Milan di questa sera.

PAROLE – “Dura perché la formazione di Motta è tosta e non ha mai perso. Ci vorrà una bella prestazione, ma sono convinto che il Milan possa arrivare in finale. Se la vedrò? Se l’orario dell’allenamento con l’Atletico Junior de Barranquilla me lo consentirà… Seguo sempre il Milan e i rossoneri hanno un tifoso in più in Colombia“.