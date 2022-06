Nella gara tra Francia e Austria Theo Hernandez è rimasto in campo 90 minuti. Panchina per tutto il match per Mike Maignan

Nella terza giornata di Nations League, la Francia frena ancora. Contro l’Austria la squadra di Deschamps non va oltre l’1-1 con pareggio di Mbappè nei minuti finali.

90′ in campo per Theo Hernández. Mike Maignan è rimasto in panchina.