Attentato Bruxelles, sospesa UFFICIALMENTE Belgio Svezia. Gli aggiornamenti dopo l’attentato

Dopo la notizia dell’attentato avvenuto nel pre-partita di Belgio-Svezia, la UEFA ha deciso di ufficialmente non far riprendere la gara. In campo c’era anche il giocatore di proprietà del Milan Charles De Ketelaere.

Al termine del primo tempo, terminato 1-1, la partita è stata sospesa. Nell’attentato sono rimasti uccisi due uomini svedesi. I trentamila spettatori dovranno però rimanere all’interno dello stadio per questioni di sicurezza, visto che l’attentatore non è ancora stato catturato.