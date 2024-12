Atalanta Real Madrid 2-3: De Ketelaere e Lookman non bastano, Gasperini ko contro Ancelotti. Decisivo il gol di Bellingham

L’Atalanta viene sconfitta dal Real Madrid per 2-3 dopo la vittoria contro il Milan in Serie A.

I blancos sono passati in vantaggio al 10′ con Mbappé, poi la Dea ha trovato l’1-1 nel secondo minuto di recupero del primo tempo con un gol di De Ketelaere su rigore. Nel secondo tempo il Real Madrid ha trovato un uno-due devastante tra il 56′ e il 59′ con Vinicius e Bellingham. Il gol di Lookman al 65′ ha dato il via ad un lungo assedio che però non è bastato a Gasperini per evitare il ko contro Ancelotti in Champions League.