Atalanta Milan, i retroscena: ciò che non avete notato

Atalanta Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Gewiss Stadium nel match della 15ª giornata di Serie A. Retroscena

19:30 – Annunciate le formazioni ufficiali: tornano Morata e Theo Hernandez, imprescindibile Reijnders

11 Rossoneri for a big night in Bergamo 📋#AtalantaMilan #SempreMilan

20:45 – Si comincia al Gewiss

20:47 – Grande avvio da ambo le parti: prima Pulisic si fa respingere un tiro da Carnesecchi, poi l’ex Pasalic calcia male dopo l’assist di Ederson

20:50 – Leao molto ispirato in avvio, con una splendida rabona che aziona un contropiede

20:52 – Morata segna ma parte in netto fuorigioco

20:58 – Atalanta in vantaggio con De Ketelaere. Tante proteste del Milan, con Theo che lamenta un fallo del belga in fase di stacco non ravvisato da La Penna

21:05 – Pareggio del Milan con Morata che deve solo spingere in rete un bell’assist di Leao

21:15 – Il Milan prende coraggio trascinato da un Leao che continua a dare spettacolo

21:23 – Tegola per Fonseca che perde Pulisic per un problema al polpaccio: al suo posto Loftus-Cheek

21:30 – Due minuti di recupero

21:33 – Finisce il primo tempo