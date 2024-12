Atalanta Milan, Fonseca: «Theo e Maignan ci saranno, questo giocatore ha avuto un piccolo problema». Le parole dopo il Sassuolo

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Milan sul Sassuolo. Di seguito il suo annuncio in vista della sfida contro l’Atalanta di venerdì sera.

SQUADRA – «Theo e Maignan saranno pronti per l’Atalanta. Volevo far uscire Leao, Fofana e Reijnders all’intervallo, ma Loftus-Cheek ha avuto un problema e non potevamo rischiarlo, anche se non credo sarà nulla di preoccupante»