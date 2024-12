Atalanta Milan, Fonseca ironizza con Guardiola: «Incontrare i bergamaschi come andare dal dentista? Lo dice perchè non conosce una realtà molto precisa»

Atalanta Milan, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, ha risposto a Guardiola che ha paragonato i bergamaschi ad un dentista

Nel corso della conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha dichiarato:

ATALANTA COME ANDARE DAL DENTISTA PER GUARDIOLA – «Non ho fatto vedere partite dell’Atalanta ai miei, solo piccoli spezzoni. Capisco perfettamente che Pep ha detto parlando dell’Atalanta. Non so se è come andare dal dentista ma sarà una partita di sacrificio, di impegno e di atteggiamento. Non posso pensarla come Guardiola perchè qui vado spesso dal dentista, per me è normale incontrare certe squadre. L’Atalanta gioca come l’Empoli».

