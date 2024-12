Atalanta Milan, l'attacco di Fonseca all'arbitro e il richiamo alla gara contro l'Udinese...

Atalanta Milan, l’attacco di Paulo Fonseca all’arbitro La Penna nel post partita e il richiamo alla gara dell’Atalanta contro l’Udinese…

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nel post Atalanta Milan l’allenatore rossonero Paulo Fonseca ha attaccato l’arbitro La Penna per la direzione di gara. In particolare, il portoghese ha reclamato un fallo ai danni di Theo nell’episodio del gol di CDK.

Inoltre, Fonseca ha richiamato in causa l’episodio del fallo di mano di Hien nei primi minuti di Atalanta Udinese di poche settimane fa. In quell’occasione il VAR, gestito proprio da La Penna, non intervenì.