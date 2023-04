Pesante sconfitta interna dell’Atalanta che cede 0-2 all’ottimo Bologna di Thiago Motta, prossimo avversario del Milan

Brutta sconfitta dell’Atalanta di Gasperini che nella gara delle 16:30 e valida per la 29^ giornata di Serie A cade in casa per 0-2 contro il Bologna, prossimo avversario del Milan.

A decidere la sfida le reti di Sansone e Orsolini nella ripresa. Rossoneri ora a +4 sugli orobici.