Asensio, niente rinnovo col Real Madrid: il Milan resta alla finestra

Il Real Madrid ha deciso di non offrire il rinnovo a Marco Asensio: il Milan resta molto interessato all’esterno spagnolo

Secondo El Partidazo de COPE, il Real Madrid ha deciso di non offrire il rinnovo di contratto a Marco Asensio, esterno spagnolo che piace molto al Milan.

Se non dovesse partire in questa sessione di mercato dunque, Asensio resterà in Blancos a scadenza andando via a parametro zero a giugno del 2023.