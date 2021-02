Arriva il derby, in palio lo scudetto: il pensiero di Mauro Suma

Nel momento in cui si avvicinano certe partite, è chiaro che la tensione raddoppia in men che non si dica. È chiaro che il derby della Madonnina fa parte di questa categoria di match, per la sua storia e per la rivalità che porta in dote tra le due squadre.

Non c’è mai stata così tanta attesa, forse, come quest’anno, come ben sanno anche tutti coloro che sono appassionati di scommesse calcio, visto che le due squadre sono in piena lotta per lo scudetto. Dopo diversi anni in cui entrambe le squadre hanno fatto una fatica immane a raggiungere le posizioni di vertice, sembra che questo possa essere finalmente l’anno buono per riportare lo scudetto nella città meneghina.

L’attesa è notevole, come si può evincere anche dalle parole di Mauro Suma, giornalista e super tifoso rossonero, che ha parlato proprio del derby nel corso di una recente intervista rilasciata a L’insider, chiacchierando senza troppi peli sulla lingua su quello che è il significato del derby di Milano, senza dimenticare anche come possa finire quest’anno la lotta per la vittoria del campionato.

La rivalità rende speciale il derby di Milano

Un derby che viene reso speciale proprio da una rivalità brillante che c’è tra le due squadre, anche se Suma non perde occasione di lanciare una frecciatina ai cugini, sottolineando come ne avrebbe fatto volentieri a meno. L’Internazionale, di fatto, è nata da un litigio di alcuni milanisti “scissionisti”, che Suma avrebbe evitato.

A ogni modo, con il passare del tempo, il derby della Madonnina è diventato sinonimo di derby in tutto il mondo. Un vero e proprio modo di intendere il derby italiano e tra gli aspetti più evidenti del rapporto tra milanisti e interisti c’è la capacità di andare tranquillamente allo stadio insieme, a braccetto, lanciandosi qualche battuta, con tanta ironia e divertimento.

Suma non disegna punzecchiare l’Inter, rispondendo anche alle domande relative al numero di trofei messi in bacheca e alla possibilità di eguagliare il Triplete compiuto dall’Inter di Mourinho nel 2010. Suma, da questo punto di vista, è categorico, con il Milan che ha vinto 7 Champions League e l’Inter solamente 3. In riferimento, invece, al Triplete, in realtà Suma ha voluto contestare la domanda, mettendo in evidenza come non sia affatto un unicum, anzi riprendendo due esempi che fanno parte della storia del Milan. Il primo è quello della stagione 1989-1990, con i rossoneri che riuscirono nell’impresa di portare a termine un super triplete, mettendo le mani sulla Coppa dei Campioni, sulla Coppa Intercontinentale e sulla Supercoppa Europea. Un discorso che si ripete durante la stagione 1993/1994, con il Milan che si portò a casa Supercoppa Italiana, Champions League e scudetto.

Favorite per lo scudetto e le previsioni per il derby

Suma si nasconde dietro un sorriso scaramantico, sottolineando come sia la Juventus la naturale favorita per lo scudetto, evitando di nominare ovviamente il Milan. Uno dei punti di forza dell’Inter, come detto dal giornalista di chiara fede rossonera, è senz’altro il fatto di mettere in evidenza una notevole forza fisica, unità anche a un’altezza media molto alta. I problemi per i nerazzurri cominciano nel momento in cui tale superiorità fisica non si manifesta sul campo ed è necessario trovare un piano B.

Dal punto di vista dei rossoneri, invece, Suma ha sottolineato come uno dei punti di forza sia rappresentato dal gruppo, potendo contare su una notevole forza d’animo, unita a un gruppo sempre molto coeso e compatto.