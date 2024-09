L’arbitro Perri CONFESSA: «Sul VAR la PENSO così. Rocchi ci DICE questa cosa» 

Il giovane arbitro trentunenne Mario Perri ha parlato del mondo delle giacchette nere e dell’uso del VAR nel calcio

L’arbitro 31enne Mario Perri, che non ha ancora diretto gare del Milan, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de Il Messaggero. Ecco le sue dichiarazioni.

LE SUE PAROLE – «Ho fatto tuta la trafila: due anni a livello sezionale e provinciale, quattro regionale e nazionale, tre di Serie D quatto di C fino a giugno e poi mi sono ritrovato da quest’anno in CAN”. Perché i giovani non mirano granché a diventare arbitri? “Negli ultimi due anni i numeri stanno aumentando. Quello che si sente sulla violenza sugli arbitri, a livello giovanile, non aiuta e non incentiva».

SUL RAPPORTO COL VAR – «L’indicazione di Rocchi è quella di pensare di non averlo. Questo significa prendere decisioni e non rimandarle ai colleghi in sala Var. A me viene da ridere quando si dice che non lo vogliamo, per me è fondamentale».