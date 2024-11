Arbitro Monza Milan: designato il fischietto del match

Arbitro Monza Milan: è stato designato il direttore di gara della sfida in programma domani sera al Brianteo: tocca a Feliciani

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per la sfida in programma domani sera alle 20.45 tra Monza e Milan, valida per l’11^ giornata di Serie A. I rossoneri di Paulo Fonseca vogliono tornare alla vittoria dopo la sfida persa martedì sera a San Siro contro il Napoli di Conte:

MONZA – MILAN Sabato 02/11 h.20.45

FELICIANI

BERCIGLI – PERROTTI

IV: MARIANI

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA