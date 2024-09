Arbitro Milan Venezia: designato il fischietto del match

Scelto l’arbitro che dirigerà la gara di campionato tra Milan e Venezia: ecco la designazione completa

La Serie A sta per tornare e il Milan si prepara ad affrontare il Venezia a San Siro sabato sera. Una partita cruciale per i rossoneri, che non possono permettersi passi falsi dopo un inizio di stagione altalenante. L’AIA ha designato la squadra arbitrale per l’incontro:

Arbitro: Marco Di Marco

Marco Di Marco Assistenti: Del Giovane – Di Iorio

Del Giovane – Di Iorio Quarto Uomo: Marchetti

Marchetti VAR: Fabbri

Fabbri AVAR: Doveri

La direzione di gara è affidata a Di Marco, che sarà coadiuvato da Del Giovane e Di Iorio. Marchetti sarà il quarto uomo, mentre Fabbri e Doveri saranno rispettivamente al VAR e all’AVAR.

Il Milan è chiamato a vincere per non perdere ulteriore terreno in classifica e per presentarsi al meglio all’esordio in Champions League contro il Liverpool. La squadra di Fonseca dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti, ma spera di recuperare almeno Malick Thiaw, che sta lavorando per tornare a disposizione.