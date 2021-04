Arbitro Milan Genoa: ecco i precedenti con Calvarese

Arbitro Milan Genoa: ecco i precedenti dei rossoneri e dei rossoblù con il fischietto di Teramo Giampaolo Calvarese

Sono stati resi noti gli arbitri, gli Assistenti, i IV Ufficiali, V.A.R. e A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 18 aprile. Milan-Genoa, in programma domenica alle 12:30, sarà diretta da Giampaolo Calvarese. Il direttore di gara sarà coadiuvato dalla coppia Vivenzi– Lo Cicero.

Quarto uomo Abbattista, al Var Chiffi e Avar Valeriani. Sono quindici i precedenti in campionato tra il fischietto di Teramo e i rossoneri. Il bilancio sorride al Diavolo, che ha trovato la vittoria ben 9 volte, 3 i pareggi e solo 3 sconfitte. L’ultimo precedente risale allo scorso 6 dicembre, quando gli uomini di Pioli si sono imposti 2-1 al Ferraris sulla Sampdoria (decisive le reti di Kessie e Castillejo). Quindici precedenti anche con il Genoa per Calvarese: 7 le sconfitte rossoblù, 6 i pareggi e solo due le vittorie.