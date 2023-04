Aouar Milan: si defila una concorrente

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è anche quello di Aouar. Per il giocatore del Lione si defila una concorrente

Come riportato da Fabrizio Romano non passerà all’Eintracht a parametro zero. La decisione è stata presa, come conferma il direttore Krösche: «Questo accordo non si farà». Restano in corsa oltre ai rossoneri anche il Betis ma è avanti la Roma che spinge per far firmare Aouar come free agent dopo l’offerta di contratto quinquennale