Cincotta a Sampnews24: «Nel campionato femminile il livello si è ALZATO. Serie A maschile? Duello tra loro DUE»

Antonio Cincotta, ex allenatore della Sampdoria Women, ha fatto il punto sul campionato femminile e su quello maschile di Serie A

Da ex tecnico della Sampdoria Women, come ha trovato il campionato di Serie A femminile? Il livello continua a crescere?

«Il campionato di Serie A è cresciuto molto ma resta una sfida ancora maggiore, addirittura doppia. La prima è quella della sostenibilità, ovvero dopo questa iniziale fase nella quale i dipartimenti femminili sono spesso solo un costo, arrivare attraverso azioni di marketing, branding, broadcasting e sponsorship a produrre autofinanziamenti, al fine da dare grande visibilità al movimento. Le seconda sfida, è relativa ai fan, le gare femminili necessitano di un pubblico pagante crescente».

Una domanda sul campionato maschile di Serie A, dopo un avvio scoppiettante ricco di colpi di scena, come vede questa nuova stagione? L’Inter resta sempre la squadra da battere o ci saranno delle sorprese?

«Nel campionato di Serie A maschile immagino un duello punto a punto tra Juventus e Inter, la Juventus ha mostrato un coraggio incredibile nelle proprie scelte di mercato, e questo potrebbe unire lo spogliatoio come non mai».

