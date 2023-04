Cassano «Napoli? Con il Milan in Champions spero questo»

Antonio Cassano ha analizzato la prossima sfida in Champions League tra Napoli e Milan: partenopei favoriti per un aspetto

Ospite alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato così della gara di Champions tra Napoli e Milan:

«Secondo me questa era la partita più importante del campionato, l’ha portata a casa e ha chiuso i giochi che non erano mai stati aperti. La cosa più bella è stata che sul 2-1, all’ultimo secondo, volevano andare a fare il terzo gol e si sono avvelenati. Questo mi fa ben sperare per loro soprattutto in Champions. Sono convinto che nelle due partite col Milan il Napoli sarà quello che abbiamo sempre visto».