Anticipo di Serie A, Benevento-Torino finisce 2-2 al Vigorito

Nell’anticipo della 19esima giornata di Serie A Benevento e Torino pareggiano 2-2 al termine di un incontro vibrante

Termina 2-2 la sfida tra il Benevento di Pippo Inzaghi e il Torino del neo allenatore Davide Nicola nell’anticipo della 19esima giornata di Serie A.

TORO IN RIMONTA – I padroni di casa passano in vantaggio con un rigore di Viola al 32′ del primo tempo. Nella ripresa raddoppia Lapadula (49′) ma il Torino reagisce con rabbia e prima accorcia le distanze con Zaza al minuto 51 e poi in pieno recupero trova il 2-2 sempre con l’attaccante ex Juventus. Un punto importante per entrambe in ottica salvezza.