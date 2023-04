Gregucci: «Il Milan pensa alla Champions? Normale, ecco perchè»

Angelo Gregucci, ex calciatore e tecnico, ha parlato del rendimento delle italiane tra campionato e coppe: l’analisi sul Milan

Ospite a TMW Radio, Angelo Gregucci ha dichiarato:

«Tutti pensano alla Champions ma è normale. Il Milan come storia ha sempre preferito quella coppa. L’Inter vince col Benfica e come fa a non puntare alla Champions? Il sorteggio è stato favorito, quindi è normale pensare alla coppa. L’Inter è incredibile, non si capisce perché va in un modo in Italia e in un altro in Europa. Chi rischia di più? Il Napoli, in Champions però».