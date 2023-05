Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, ha esaltato Stefano Pioli: per l’ex attaccante il rossonero è un grande allenatore

Durante l’intervista a Sport Mediaset, Andriy Shevchenko ha esaltato Stefano Pioli:

La stagione di Pioli è una buona stagione, il Milan è in corsa per il quarto posto, ha raggiunto la semifinale di Champions. Pioli è un grande allenatore per me, l’anno scorso ha vinto lo scudetto giocando benissimo, spero che continui così