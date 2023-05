Shevchenko: «Vi dico in quale aspetto il Milan ha sofferto l’Inter»

Andriy Shevchenko, ex leggenda del Milan, ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Ospite a Prime Video, Andriy Shevchenko ha analizzato così Milan-Inter:

«Il Milan ha subito l’Inter a livello psicologico. Nel primo tempo non è riuscito a entrare in partita, nel secondo con qualche cambio e con un po’ di mentalità giusta è riuscito a fare meglio. Il risultato finale di questa gara premia i nerazzurri, ma secondo me il Diavolo può ancora recuperare nel ritorno».