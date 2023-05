Masala: «Corsa Champions? Il Milan con la Lazio...»

Andrea Masala, noto giornalista, ha analizzato la corsa Champions League in virtù della vittoria del Milan sulla Lazio

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha parlato così della corsa Champions League:

«Lotta avvincente, tutte in corsa: con il distacco, anzi i distacchi, del dominatore assoluto, il Napoli campione d’Italia si gode lo spettacolo. Sarà un maggio torrido con sei concorrenti per i tre posti restanti in Champions. La tappa di ieri rilancia un Milan che mercoledì scorso, con le riserve, ha rischiato la sconfitta a San Siro con la Cremonese. Pioli con la Lazio ha cambiato il chip e ha inserito la modalità «squadra titolare» con 12-13 effettivi, manco fossimo negli anni Settanta. Il Milan A fa il suo dovere: l’unico brivido contro la seconda in campionato è dato dall’infortunio di Leao, che comunque rassicura tutti per l’euroderby. Ci pensano Bennacer e Theo Hernandez, gli attaccanti continuano ad avere una fame del Diavolo. Bel problema: Giroud non segna in A da quasi due mesi, per sua fortuna si è tenuto in esercizio con il gol al Napoli in Coppa. Origi è destinato a essere ricordato come l’anti-Divock, Rebic non punge più. Con gli altri reparti, Pioli ha perforato la seconda miglior difesa del torneo. Qui scatta un segnale per Sarri: ha sperperato parte del vantaggio, dopo i due ko di fila deve ripartire venerdì con il Lecce, appena a +4 sulle terzultime».