D’Amico commenta il momento di De Ketelaere: le sue parole

Andrea D’Amico, noto procuratore, ha analizzato il momento vissuto in rossonero da Charles De Ketelaere: le sue parole

Ospite a Tutti Convocati su Radio 24, Andrea D’Amico ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«DeKetelaere è giovane. Il nostro campionato è difficile e c’è tanta pressione. Quando giochi a San Siro serve una grande personalità. Mi ricordo Coloccini, che sembrava un grandissimo talento, che diceva a Maldini che non riusciva a giocare in quello stadio. Se il Milan ha speso così tanto per De Ketelaere, dopo averlo visto tante volte, significa che il talento c’è. Bisogna vedere se sia solo questione di tempo e quindi si deve aspettarlo o se sia uno dei tanti abbagli che si possono prendere nel mercato».