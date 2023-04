Abodi non ci sta: «Cori razzisti e risse, ora basta!»

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha fortemente criticato i cori razzisti negli stadi e le risse in curva: le sue parole

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Andrea Abodi ha preso posizione contro i cori razzisti negli stadi e le risse in curva, come successo ieri in Napoli-Milan:

«Vorrei tanto che ‘rispetto’ finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei tifosi e i cori razzisti, tutti».