Andersinho Marques su Douglas Luiz, ex OBIETTIVO del MILAN: «Credo che farà la differenza perché…». Le parole del giornalista

Andersinho Marques, giornalista brasiliano, è intervenuto ai microfoni di Juventusnews24 per parlare di Douglas Luiz, vecchio obiettivo del calciomercato Milan. Le sue dichiarazioni.

Ce lo racconti bene Douglas Luiz? Che tipo di giocatore è. Un modo per farlo conoscere ancora di più ai tifosi della Juventus, che finora non lo hanno visto moltissimo.

«Douglas Luiz è un centrocampista completo, molto duttile, capace di giocare sia come mediano davanti alla difesa che in una posizione più avanzata. La sua principale qualità è la capacità di gestire il pallone sotto pressione, mantenendo alta l’intensità di gioco con passaggi precisi e visione tattica. Oltre alle doti tecniche, si distingue per una buona capacità difensiva, grazie al suo senso della posizione e alla capacità di recuperare palloni. La sua abilità nei tiri da fuori area lo rende pericoloso anche in fase offensiva. I tifosi della Juventus non hanno ancora avuto molte occasioni per vederlo in azione, ma è sicuramente un giocatore che può fare la differenza per il centrocampo bianconero».