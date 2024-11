Ancelotti a Sky: «Sono rimasti i problemi visti col Barcellona. Il Milan ha mostrato tutte le sue qualità grazie alle nostre fragilità». L’intervista

Ancelotti ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Real Madrid Milan di Champions League.

L’ANALISI – «Non c’è stata reazione e sono rimasti i problemi visti contro il Barcellona, c’è poca solidità dietro e siamo troppo sbilanciati. Bisogna recuperare il pallone e non essere fragili».

SECONDA PARTITA PERSA IN CHAMPIONS – «Ovviamente dobbiamo essere preoccupati perché non stiamo dando il meglio di noi. Dobbiamo ripartire dalle basi: se non sei solido dietro le partite si possono complicare, a volte le recuperi a volte no».

IL MILAN – «Hanno mostrato tutte le qualità che hanno, sono molto veloci nella conduzione di palla e nell’uno contro uno: lo hanno mostrato grazie alla nostra fragilità».

DIFFICOLTA’ A SEGNARE – «Abbiamo fallito tante occasioni, poco efficaci. Viene all’occhio la mancanza di struttura difensiva che è la base del gioco del calcio».