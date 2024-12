Ancelotti da record! L’ex Milan vince l’Intercontinentale ed entra nella storia del Real Madrid

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid ed ex Milan, è entrato ancora di più nella storia dei Blancos. Mbappé e compagni infatti hanno battuto 3-0 il Pachuca nella finale dell’Intercontinentale grazie ai gol di Mbappé, Rodrygo e Vinicus su rigore permettendo ad Ancelotti di diventare il tecnico con più titoli nella storia del club (15).

