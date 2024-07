Amrabat Milan, CLAMOROSA svolta nel FUTURO dell’obiettivo di mercato: adesso potrebbe finire in questa squadra. Le ultime sul centrocampista

Il futuro di Sofyan Amrabat sembra essere deciso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per il centrocampista marocchino ci sono possibilità di una permanenza al Manchester United. Infatti ci sarebbe contatti con la Fiorentina per decidere nuovi termini e l’eventuale accordo per il centrocampista seguito anche dal calciomercato Milan.

PAROLE – «Il Manchester United è anche in trattative per decidere come procedere sui nuovi termini con la Fiorentina per Sofyan Amrabat».