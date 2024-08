Amrabat Milan, in due si CONTENDONO l’ex obiettivo rossonero! Quell’allenatore LO VUOLE a tutti i costi: ecco di chi si tratta

Accostato a lungo al calciomercato Milan, Sofyan Amrabat è una pista ormai quasi del tutto abbandonata dai rossoneri, che hanno virato su altri profili per il proprio centrocampo. Il futuro del marocchino resta in bilico: è rientrato alla Fiorentina ma non mancano le squadre interessate a lui. In particolare sulle sue tracce ci sarebbero Fenerbahce e Atletico Madrid. Questo il punto fatto da Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «L’Atlético Madrid continua a cercare un nuovo centrocampista e Sofyan Amrabat è una delle opzioni preferite. Diego Simeone, che spinge per Amrabat.

Non è un affare facile in quanto il Fenerbahçe offre un prestito con obbligo di riscatto come vuole la Fiorentina, mentre l’Atléti offre solo il trasferimento in prestito».