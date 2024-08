Amrabat Milan, il centrocampista LASCIA la Fiorentina ma resta in Serie A? Proposto quello SCAMBIO ma i toscani dicono di NO: i dettagli

Accostato a lungo al mercato Milan, Sofyan Amrabat era considerato il piano B dei rossoneri in caso di mancato arrivo di Youssouf Fofana. Con l’ufficialità dell’acquisto del francese, è di fatto tramontata la pista per il marocchino, il quale nel frattempo ha fatto rientro alla Fiorentina ma potrebbe lasciare il club viola pur rimanendo in Serie A. Alfredo Pedullà svela un retroscena riguardante uno scambio proposto dal Napoli con Folorunsho: proposta però rifiutata dalla viola.

PAROLE – «Esclusiva: il Napoli ha proposto uno scambio Amrabat-Folorunsho, la Fiorentina ha detto no. I viola sperano di trattenere Amrabat, potrebbero entrare su Folorunsho (che, come raccontato il 7 agosto, piace) solo se non lo chiudesse la Lazio ma senza scambi. Folorunsho vuole e aspetta ancora la Lazio (alternativa #Alcaraz)».