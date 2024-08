Amrabat Milan, il centrocampista in uscita ma TITOLARE con la Fiorentina: la sua prestazione contro il Friburgo e cosa filtra per il futuro

Tra i centrocampisti accostati al mercato Milan c’era anche Amrabat, attualmente in forza alla Fiorentina dopo la stagione in prestito al Manchester United. L’algerino è ancora in uscita dai Viola nonostante con Palladino ci sia sempre stato un buon feeling.

L’obiettivo è stato schierato titolare nel match amichevole contro il Friburgo ed è poi stato sostituito dopo 60 minuti.