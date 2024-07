Amichevoli Milan in diretta tv e streaming GRATIS: dove vedere i match dei rossoneri durante la tournée negli Stati Uniti in chiaro. TUTTI i dettagli

Come annunciato da Sportitalia, sarà possibile seguire il pre campionato del Milan, ovvero le amichevoli che i rossoneri disputeranno negli Stati Uniti, in chiaro.

𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐄 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐀𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍 𝐄̀ 𝐒𝐔 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀🔴⚫️ La tournée americana del Diavolo sarà in diretta su Sportitalia‼️ •Milan🆚Manchester City

•Milan🆚Real Madrid

•Milan🆚Barcellona I match saranno visibili in chiaro sul canale 60 DTT📺 pic.twitter.com/SF8gs8moA0 — Sportitalia (@tvdellosport) July 24, 2024

Si comincia sabato 27 luglio alle 23.55, in diretta dallo Yankee Stadium di New York, con Milan-Manchester City. Secondo appuntamento nella notte tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1° agosto alle 2.30 (ora italiana) con il derby d’Europa tra Milan-Real Madrid. E per chiudere il terzo impegno della tournée statunitense dei rossoneri programmata nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto all’1.30 contro il Barcellona.